Business news: Cina-Russia, il commercio bilaterale ha superato i 40 miliardi di dollari ad aprile

- Il commercio bilaterale tra Cina e Russia da gennaio ad aprile ha raggiunto i 40,21 miliardi di dollari, con un aumento del 19,8 per cento su base annua, superando per la prima volta i 40 miliardi di dollari in un quadrimestre. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero del Commercio cinese Gao Feng. "Il dato è in aumento del 21,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019", ha affermato Gao. Da gennaio ad aprile, le importazioni cinesi dalla Russia sono aumentate del 7,7 per cento, "fornendo un importante sostegno alla crescita del commercio bilaterale”, ha commentato il portavoce cinese in conferenza stampa. Nel primo trimestre di quest'anno, i tassi di crescita delle importazioni e delle esportazioni di prodotti meccanici ed elettrici cinesi e russi e di prodotti ad alta tecnologia hanno entrambi superato il 50 per cento, come hanno mostrato i dati del ministero del Commercio. Allo stesso tempo, gli investimenti cinesi e i progetti di investimento in appalto in Russia hanno continuato ad aumentare. Nel primo trimestre di quest'anno, gli investimenti diretti non finanziari della Cina in Russia sono aumentati del 9 per cento su base annua, secondo il Mofcom. (Cip)