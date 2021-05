Business news: società etiope presenta piattaforma pagamenti digitali sviluppata da Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale di telecomunicazioni etiope Ethio-Telecom ha presentato un servizio online di pagamenti sviluppato in Cina dall'azienda Huawei. Lo riferisce il “Quotidiano del popolo” di Pechino. Al lancio della piattaforma mobile di Ethio-Telecom, chiamata Tele-Birr, hanno partecipato funzionari governativi etiopi di alto livello, tra cui il primo ministro Abiy Ahmed e varie personalità straniere. Con l’app Tele-Birr, sviluppata in cinque mesi da Huawei, i clienti di Ethio-Telecom possono inviare, archiviare e ricevere denaro semplicemente utilizzando il loro numero di telefono, ha spiegato Ahmed alla cerimonia di presentazione del servizio. "Tele-Birr mira a estendere le soluzioni di pagamento mobile all’intera società etiope", ha osservato il primo ministro etiope. Frehiwot Tamiru, amministratore delegato di Ethio-Telecom, ha detto che "si prevede la registrazione di 21 milioni di utenti per il primo anno di servizio di Tele-Birr, che potrà arrivare a 33 milioni di clienti in un periodo di cinque anni". (Cip)