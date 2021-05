Business news: India, produzione industriale contratta dell’8,6 per cento nell’anno fiscale 2020-21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale dell’India è aumentata del 22,4 per cento su base annua a marzo, secondo gli ultimi dati ufficiali; nello stesso mese dell’anno scorso, a causa del lockdown per contenere la prima ondata dell’epidemia di coronavirus, c’era stata una contrazione del 18,7 per cento. A marzo si è concluso anche l’anno fiscale 2020-21, con una contrazione dell’8,6 per cento, dopo il -0,8 per cento dell’esercizio precedente. (Inn)