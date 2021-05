Business news: Amazon cerca energia rinnovabile per i centri dati in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'e-commerce Amazon.com ha avviato un confronto con le aziende giapponesi fornitrici di energia elettrica per la fornitura di energia da fonti rinnovabili da destinare ai suoi centri dati in quel Paese asiatico. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'azienda starebbe esplorando la realizzazione di nuova capacità di generazione da rinnovabili per l'impiego esclusivo. Secondo il quotidiano, una società commerciale giapponese intende presentare un'offerta pubblica per la realizzazione di un parco eolico offshore nelle acque al largo della prefettura di Akita, da destinare esclusivamente alla fornitura di energia ad Amazon. Quest'ultima starebbe conducendo colloqui con altre aziende in merito alla possibile realizzazione di un parco fotovoltaico. Il colosso dell'e-commerce si è dato come obiettivo la conversione dei suoi centri dati in tutto il mondo al consumo esclusivo di energia da rinnovabili entro il 2025. Soltanto in Giappone l'azienda opera sette centri dati, che consumano un enorme quantitativo di energia: secondo "Nikkei", un singolo centro dati può arrivare ad assorbire un decimo dell'energia generata da un comune reattore a fissione nucleare. (Git)