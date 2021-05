Business news: Corea del Sud, governo annuncia piano per semiconduttori da 451 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato il 14 maggio un piano per tutelare la supremazia del Paese nel campo dei semiconduttori, tramite investimenti pubblici e delle aziende del settore per un ammontare complessivo di 510mila miliardi di won (451 miliardi di dollari) e una serie di incentivi fiscali tesi a potenziare ulteriormente la competitività dei produttori di microchip in un contesto di deficit dell'offerta globale. Gli investimenti, che verranno effettuati sino al 2030, includono un piano da 171mila miliardi di won presentato dalla sola Samsung Electronics. La Corea del Sud sconta la competizione sempre più agguerrita del colosso taiwanese Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., leader mondiale della produzione di chip per clienti terzi. (Git)