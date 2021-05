Business news: Hong Kong, riunione con governo centrale su riconoscimento reciproco procedure di insolvenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Giustizia di Hong Kong, Teresa Cheng, e il vicepresidente della Corte suprema del popolo cinese Yang Wanming hanno tenuto una riunione a Shenzhen sul riconoscimento reciproco e l'assistenza alle procedure di insolvenza tra i tribunali della Cina continentale e quelli di Hong Kong. L'accordo raggiunto durante l'incontro sottolinea il ruolo unico di cui gode l'ex colonia britannica nel principio "un paese, due sistemi", promuovendo un'ulteriore cooperazione legale in materia civile e commerciale. Il quadro facilita il salvataggio delle imprese in difficoltà finanziaria e fornisce una migliore protezione dei beni della società debitrice nonché degli interessi dei creditori, favorendo quindi la promozione di un regime di insolvenza ordinato ed efficiente. Il nuovo quadro cooperativo copre la compromissione e la riorganizzazione del fallimento delle imprese nella Cina continentale, nonché la ristrutturazione del debito a Hong Kong. La Cina ha inizialmente designato Shanghai, Xiamen e Shenzhen come città pilota dati i loro stretti legami commerciali con Hong Kong. Le tre città sono anche le scelte più popolari per gli investimenti da Hong Kong. (Cip)