Business news: Cina, piattaforma Bilibili registra ricavi netti di 3,9 miliardi di yuan

- Bilibili, la popolare piattaforma di condivisione video cinese, ha registrato una forte crescita dei ricavi nel primo trimestre del 2021, per efeftto della rapida espansione del suo bacino di utenti: i ricavi netti che hanno raggiunto 3,9 miliardi di yuan (595,4 milioni di dollari) nel periodo gennaio-marzo, in aumento del 68 per cento su base annua. Lo ha annunciato la società Bilibili nei risultati finanziari del primo trimestre. Gli utenti attivi mensili medi (Mau) hanno raggiunto 223,3 milioni e gli utenti mobili hanno raggiunto 208,5 milioni, con incrementi annui rispettivamente del 30 per cento e del 33 per cento, ha reso noto la società. I ricavi dell'intrattenimento mobile sono stati pari a 1,17 miliardi di yuan, in aumento del 2 per cento su base annua e i ricavi dei servizi a valore aggiunto, tra cui il programma di abbonamento premium e i servizi di trasmissione dal vivo, hanno raggiunto 1,5 miliardi di yuan, con un aumento dell'89 per cento, ha fatto sapere la società. (Cip)