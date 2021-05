Medio Oriente: Borrell, sforzi intensi per contribuire a ridurre l'escalation della violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è attivamente impegnata negli sforzi diplomatici per contribuire a disinnescare la violenza in corso in Israele e nei territori palestinesi occupati. Lo riferisce il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) con un comunicato specificando che negli ultimi giorni, l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell ha continuato il suo impegno per sostenere gli sforzi per allentare la situazione estremamente preoccupante nella regione, specialmente a Gaza e nei dintorni. In tutti i suoi contatti, l'Alto rappresentante Borrell ha condannato il "lancio indiscriminato" di missili da parte di Hamas e di altri gruppi contro obiettivi civili in Israele. L'Alto rappresentante ha sottolineato che, sebbene Israele abbia il diritto di proteggere la sua popolazione da questo tipo di attacchi, deve agire in modo proporzionato ed evitare vittime civili. Nel contattare i suoi interlocutori, si legge nel comunicato, Borrell ha costantemente sottolineato la necessità di porre immediatamente fine alla grave escalation di violenza, prevenirne l'ulteriore propagazione e garantire che i civili di tutte le parti siano protetti. L'Alto rappresentante ha anche chiesto il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e il pieno accesso umanitario ai più bisognosi di Gaza. (segue) (Beb)