Medio Oriente: Borrell, sforzi intensi per contribuire a ridurre l'escalation della violenza (2)

- Le cause profonde che hanno portato a questa situazione devono essere affrontate, prosegue il Seae. Lo status quo dei luoghi sacri deve essere rispettato e ogni atto di istigazione intorno ad essi deve essere evitato, come ha sottolineato Borrell durante i suoi contatti. Ha anche ricordato la posizione di lunga data dell'Ue sulla necessità di cessare le attività di insediamento, demolizioni e sfratti, anche a Gerusalemme est. Borrell ha tenuto discussioni all'inizio di questa settimana con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas e il ministro degli Esteri israeliano Gabi Ashkenazi. L'Alto rappresentante ha anche scambiato opinioni con i principali attori regionali, tra cui il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry, il ministro degli Esteri della Giordania Ayman Safadi e il capo della diplomazia turco, Mevlut Cavusoglu. Allo stesso tempo, Borrell rimane in stretto contatto con i ministri degli esteri degli Stati membri dell'Ue al fine di coordinare e discutere come l'UE possa contribuire al meglio a porre fine all'attuale violenza. (segue) (Beb)