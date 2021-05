Medio Oriente: Borrell, sforzi intensi per contribuire a ridurre l'escalation della violenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha incaricato il rappresentante speciale dell'Ue per il processo di pace in Medio Oriente, Sven Koopmans, di lavorare attivamente con altri inviati del Quartetto per il Medio Oriente per affrontare la crisi. Sul campo, anche la delegazione dell'Ue a Tel Aviv e la rappresentanza dell'Ue a Gerusalemme si stanno impegnando con le autorità israeliane e palestinesi e con i rappresentanti degli Stati membri. La priorità e il messaggio dell'Ue in questo contesto rimangono chiari: la violenza deve finire adesso. È urgente affrontare le cause profonde del conflitto e trovare un percorso politico che consenta di tornare a negoziati significativi verso una soluzione a due Stati basata sui parametri concordati a livello internazionale. Sia gli israeliani che i palestinesi hanno il diritto di vivere in sicurezza e sicurezza, libertà e democrazia. Questi cicli costanti di violenza devono essere portati a termine, si conclude nel comunicato. (Beb)