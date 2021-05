Medio Oriente: M5s, auspichiamo intervento Ue per ripristino dialogo tra Israele e Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri osservano che "l'escalation di violenza in Medio Oriente deve essere fermata al più presto. Di fronte all'acuirsi del conflitto tra Israele e Palestina - continuano i parlamentari in una nota -, occorre che l'Unione europea e la comunità internazionale intervengano e che vengano gettate immediatamente le basi per il cessate il fuoco". Per gli esponenti del M5s, "oggi più che mai, si rende necessario un impegno comune per la ripresa del dialogo e per la pace. Come già espresso in diverse occasioni, il Movimento cinque stelle è convinto della possibilità di una serena convivenza tra palestinesi e israeliani sulla base della risoluzione Onu del 1967 e della formula 'due popoli, due Stati' con Gerusalemme capitale di entrambe le entità". (Com)