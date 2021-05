Portogallo: Covid, sì a voli turistici dai Paesi Ue e Regno Unito ma con bassi tassi di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo consentirà voli turistici dai Paesi dell'Unione europea con bassi tassi di infezione e dal Regno Unito, ma i passeggeri devono mostrare un test negativo per il coronavirus all'arrivo. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno in una dichiarazione, secondo la quale il divieto di ingresso nel Paese per motivi turistici sarà revocato negli Stati membri dell'Ue europei con meno di 500 casi ogni 100 mila persone. I turisti provenienti dal Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera possono anche iniziare a volare in Portogallo. I visitatori dovranno mostrare la prova di un test negativo effettuato fino a 72 ore prima del volo e le compagnie aeree saranno multate per ogni passeggero che si imbarca senza presentare la prova di un test negativo. Il Portogallo al momento consente solo voli essenziali per motivi professionali, di studio, di ricongiungimento familiare, di salute o umanitari. Per chi giunge da altri Paesi dove sono stati segnalati 500 o più casi ogni 100 mila persone sarà obbligatorio un periodo di 14 giorni di quarantena. (Spm)