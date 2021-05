Covid: Fontana, bene via libera del ministero della salute a test salivari molecolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene, molto bene, il via libera del ministero della Salute per i test salivari molecolari. Esprimiamo soddisfazione per il fatto che la proposta tutta lombarda del professor Gian Vincenzo Zuccotti e dell’Università degli Studi di Milano abbia dato il via a livello nazionale a questo nuovo test". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "In questi giorni sono partiti testing in alcune scuole della nostra regione", prosegue Fontana spiegando che "confidiamo che per la riapertura delle scuole a settembre possano essere impiegati come alternativa e non in carenza dei naso-faringei, soprattutto sui bimbi e soggetti fragili". (Rem)