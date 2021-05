© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 16 maggio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2924m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: si mantiene attivo un flusso umido atlantico che comporta una certa variabilità sul nordovest italiano, dove sono attesi cieli in buona parte nuvolosi ma anche con spazi soleggiati. Sulle aree montuose non si esclude qualche piovasco pomeridiano, così come gocce di pioggia saranno probabili sul Levante ligure. Aria fresca, nel pomeriggio non oltre i 20°C. In Liguria mare mosso o molto mosso specie al largo, per correnti vivaci di Libeccio.(Rpi)