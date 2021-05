Roma: tifosi Ss Lazio a ponte Milvio per sostenere squadra in vista del derby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tifosi della Curva Nord della Ss Lazio si sono ritrovati a Ponte Milvio per dare la carica alla squadra, in vista del derby in programma stasera alle ore 20:45. "La stracittadina romana è sempre stata densa di significati e anche stavolta non ha fatto eccezione. In migliaia i laziali che si sono radunati innalzando sciarpe e bandiere ed intonando i cori più significativi della tifoseria biancazzurra", si legge in un comunicato ufficiale della curva Nord. La zona è presidiata da polizia locale e polizia di Stato. (Rer)