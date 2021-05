Covid: Ciacciarelli (Lega), finalmente vaccino a invalidi civili, battaglia vinta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio ha finalmente inserito tra i beneficiari della vaccinazione gli invalidi civili (codici C01 e C03) che prima erano stati esclusi (C01 significa invalidi al 100 per cento e C02 invalidità superiore ai due terzi), quindi invalidità non di poco conto erano rimaste escluse. Una battaglia vinta". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "Lo avevo richiesto mesi fa sottolineando che non fosse pensabile prevedere la vaccinazione solo per alcune categorie, escludendone, senza alcun motivo, altre, tutte appartenenti però alla sfera della estrema vulnerabilità, che necessita di una tutela sanitaria univoca ed estesa. Pertanto sollecitavo un intervento rapido da parte della giunta regionale a tutela delle persone vulnerabili che ancora non avevano potuto vaccinarsi. Finalmente la mia richiesta è stata ascoltata".(Com)