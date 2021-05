Città metropolitana Roma: Raggi visita Komen Italia per campagna prevenzione tumore seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca della Città metropolitana di Roma, Virginia Raggi ha fatto visita oggi ad una delle tappe programmate da Komen Italia nelle periferie romane. Oggi al "Quartaccio" domani a "Corviale" per un tour della prevenzione sostenuto da Città metropolitana che ha donato una unità mobile attrezzata con le strumentazioni di ultima generazione per garantire a tutte le donne un presidio di prevenzione delle malattie tumorali. "Questa giornata aiuterà a migliorare la qualità della vita e della salute delle nostre concittadine, che spesso si trovano in difficoltà o non hanno i mezzi necessari per sottoporsi a test di prevenzione del tumore al seno", ha affermato la sindaca della città metropolitana di Roma Virginia Raggi. "In questo momento di pandemia evitiamo il sovraffollamento negli ospedali e cerchiamo di fare prevenzione di prossimità anche in territori lontani dai presidi sanitari. Grazie al Prof. Riccardo Masetti che guida una squadra di volontari sempre disponibili e professionali". (Com)