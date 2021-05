Romania: Covid, da oggi primi allentamenti alle misure, via a mascherina all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi ha preso il via in Romania la prima delle tappe del piano delle autorità per allentare le misure anti-Covid nel Paese. A partire da oggi non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, con poche eccezioni, vale a dire mercati, fiere e fermate autobus. o ancora aree in cui si svolgono manifestazioni o altri tipi di assembramenti. Rimosse anche le restrizioni agli spostamenti notturni, mentre l'orario dei ristoranti e bar sarà consentito dalle 5 alle 24. Via libera anche agli eventi culturali, con un massimo di 500 persone che devono seguire certe regole. Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha annunciato ieri le nuove tappe dell'allentamento delle misure restrittive anti-Covid. "La prima fase di rilassamento delle misure si svolgerà proprio ora, il 15 maggio, quindi il prossimo fine settimana avremo già alcune misure. La fase successiva è il 1 giugno, poi il 1 luglio, quindi il 1 agosto. Quindi, dal 15 maggio, viene eliminato l'uso della mascherina all'esterno, con poche eccezioni, ovviamente", ha detto Iohannis in una dichiarazione stampa. Iohannis ha anche detto che dal 15 maggio vengono rimosse le restrizioni al traffico notturno e al programma degli agenti commerciali. "I negozi torneranno al normale programma che avevano. Inoltre, da questo fine settimana saranno possibili attività sportive con una capienza del 25 per cento", ha proseguito. "Anche all'interno avremo un po' di allentamenti a partire dal primo giugno, quando aumenterà la capacità ricettiva degli hotel e capacità dei posti occupati nei ristorante. Ci sono molti provvedimenti che saranno elaborati dal Comitato nazionale e saranno tutti portati all'attenzione del pubblico", ha detto ancora il capo dello Stato, precisando che il governo ha adottato una decisione su questi provvedimenti. (Rob)