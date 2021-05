Commercio: De Vito (M5s), prossimo sindaco estenda concessioni ambulanti a 2033

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono stato a fare una visita al Mercato di Val Melaina". Lo scrive in un post su Facebook il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito (M5s). "Sono nato e cresciuto a due passi da qui, a Talenti: per me questa è casa. Da qui vorrei lanciare una proposta ai prossimi candidati sindaci: spesso si chiede loro quali siano i provvedimenti 'dei primi 100 giorni' di mandato. Non ho mai apprezzato la domanda", aggiunge De Vito. "Ma una cosa si potrebbe sicuramente fare! Uno dei primi provvedimenti potrebbe essere quello 'di applicare l’art. 181 comma 4 bis del Decreto Legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), convertito con Legge n. 77/2020 laddove prevede l'estensione delle concessioni sul commercio su area pubblica fino al 2033'. Molto semplice. Sarebbe davvero un ottimo inizio". (segue) (Rer)