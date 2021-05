Commercio: De Vito (M5s), prossimo sindaco estenda concessioni ambulanti a 2033 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non servono 100 giorni per applicare la legge, bastano 100 secondi e una direttiva dell’assessore 'competente' (auspicabilmente…). Esattamente come richiesto nella mozione votata alla unanimità dall’Aula Giulio Cesare il 12 marzo scorso, rimasta sinora inattuata ma applicabile anche nella prossima consiliatura (e fatti salvi eventuali ripensamenti della presente giunta): un lascito, diciamo così", aggiunge il presidente dell'Assemblea capitolina. "Uno dei candidati si è già espresso, affermando che non estenderà le concessioni e più precisamente che opererà una 'rivoluzione della legalità' mediante la 'disapplicazione della legge' citata (a me più che una rivoluzione della legalità, sembra una rivoluzione e basta). Sarebbe molto interessante capire cosa intendano fare gli altri candidati. Io, come l'assemblea capitolina, sostengo che la legge debba essere applicata senza se e senza ma: rinnovo delle concessioni sino al 2033", conclude De Vito. (Rer)