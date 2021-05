Milano: De Corato, oggi raccolte 130 firme contro la pista ciclabile di Corso Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al gazebo di Fratelli d'Italia in piazza Argentina/Corso Buenos Aires, dalle ore 15, oggi abbiamo raccolto 130 firme contro le inutili e pericolose piste ciclabili volute dal sindaco Sala, opere insensate oltre che estremamente pericolose per automobilisti, ciclisti e pedoni, segno evidente del malcontento dei cittadini”. Lo ha detto il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato. "Il Sindaco Giuseppe Sala e la sua Giunta – afferma De Corato – sull'onda dell'entusiasmo green hanno tracciato piste ciclabili in gran parte della Città senza pensare alla sicurezza, ai parcheggi che vengono sacrificati e all'intasamento del traffico, dovuto anche alla riduzione delle corsie, che causa rallentamenti anche per i mezzi di soccorso". (Com)