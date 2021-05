Bulgaria: Partito socialista approva piano di azione per nuove elezioni di luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 maggio è avvenuta la restituzione del mandato per la formazione di un governo da parte del Partito socialista bulgaro (Bsp). Si è trattato del terzo tentativo fallito di formare un governo dopo che hanno rimesso il mandato anche Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) e C'è certa gente (Itn), la nuova forza politica del conduttore televisivo Slavi Trifonov. Con il fallimento dell'offerta di un terzo mandato per cercare di formare un governo, Radev è stato obbligato a sciogliere il Parlamento, nominare un governo provvisorio e decretare una data per nuove elezioni parlamentari. Il tema del nuovo governo si interseca con quello delle nomine all'interno della Commissione elettorale centrale. L'esponente del partito C'è certa gente (Itn), Kamelia Nejkova, è stata nominata il 7 maggio presidente della Commissione elettorale centrale della Bulgaria. Nejkova va a sostituire la candidatura di Krasimir Tsipov, proposta in precedenza dal partito di maggioranza relativa Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb). (segue) (Seb)