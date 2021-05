Business news: Ice organizza partecipazione italiana al salone Bio Japan 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia Ice sta organizzando la partecipazione italiana in modalità virtuale al salone Bio Japan 2021, in programma al Centro espositivo Pacifico Yokohana, in Giappone, dal 13 al 15 ottobre prossimi. Giunto alla sua 24ma edizione, il salone è uno dei più importanti eventi di partnering del settore in Asia, e rappresenta la vetrina ideale per il mercato nipponico nel quale operano numerose aziende private e oltre 50 cluster e 70 centri di ricerca. La fiera sarà svolta in modalità mista, ma l'Ice-Agenzia in considerazione del perdurare dell'incertezza legata agli scenari sanitari mondiali, parteciperà esclusivamente in modalità virtuale. L'iniziativa è rivolta ad imprese del settore, distretti, centri di ricerca, università, istituti, associazioni italiani ed intende agevolare e promuovere forme di collaborazione industriale, scientifica e tecnologica, partnership produttive e alleanze strategiche tra soggetti italiani e giapponesi per la realizzazione di progetti innovativi di ricerca e di sviluppo tecnologico. Le adesioni scadranno il 17 maggio alle ore 12. (Res)