Business news: la Cina taglierà ulteriormente i costi per le imprese

- La Cina taglierà ulteriormente le tasse per aumentare la crescita economica. Lo ha annunciato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma in un comunicato congiunto con tre ministeri. "La Cina mobiliterà risorse finanziarie per sostenere l'economia reale, ridurre i costi di transazione imposti dal governo e tagliare i costi del lavoro per le imprese", si legge nella nota. "La Cina ridurrà anche i costi logistici, annullerà o abbasserà alcune tariffe portuali per le autostrade e per l'aviazione civile e migliorerà le infrastrutture di trasporto e logistica", ha precisato la Commissione. Nel comunicato viene anche aggiunto che "saranno compiuti sforzi per migliorare la rotazione del capitale delle imprese e garantire pagamenti tempestivi alle piccole e medie imprese". Pechino "continuerà ad attuare politiche sistematiche di riduzione delle tasse, estendere la durata di diverse politiche temporanee come lo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto per i piccoli contribuenti e adotterà nuove politiche sulle riduzioni fiscali strutturali per compensare l'impatto di alcuni aggiustamenti politici", si legge nella conclusione del comunicato. (Cip)