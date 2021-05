Sport: Porchietto-Giacometto (FI), Universiadi 2025 a Torino, grande opportunità per il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia, Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, segnalano che "Torino ha ottenuto l'assegnazione delle Universiadi 2025. È stata una bella emozione assistere in diretta alla comunicazione della vittoria. Dopo la grande occasione persa delle Olimpiadi - continuano i due parlamentari in una nota, a margine dell'assegnazione appunto a Torino delle Universiadi 2025 questa mattina presso la Cavalerizza Reale -, la città ha bisogno di respirare di nuovo eventi internazionali. Le Universiadi, che attrarranno migliaia di giovani da tutto il mondo, saranno un grande momento per Torino. Complimenti alla Regione, al Comune, al Cus Torino e a tutto il comitato promotore che ci ha creduto fin dall'inizio". Gli esponenti di FI concludono: "Ora lavoriamo tutti insieme per far trovare la città pronta e organizzata, non abbiamo alcun dubbio che saprà essere all'altezza delle aspettative!". (Com)