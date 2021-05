Ungheria: sindaco di Budapest si candida alle primarie dell'opposizione, "pronto a sfidare Orban"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Budapest, Gergely Karacsony, si è detto disponibile a candidarsi come primo ministro alle elezioni parlamentari ungheresi del 2022 per sfidare l'attuale capo di governo, Viktor Orban. "Pieno di fede e speranza, accettando il sostegno dei partiti che mi sostengono posso dichiarare che mi candiderò a candidato primo ministro alle primarie dell'opposizione", ha detto Karacsony in un video su Facebook. "Ho preso questa decisione perché sento che il mio Paese è in grave pericolo", ha aggiunto il 45enne sottolineando la necessità di "riunire il Paese". All'inizio di questa settimana, l'opposizione ungherese ha dichiarato l'intenzione di indire delle primarie per scegliere i candidati alle elezioni. Karacsony, esponente del partito di ispirazione verde e liberale Dialogo per l'Ungheria, ha battuto il candidato del partito di Orban Fidesz alle elezioni municipali del 2019. (Vap)