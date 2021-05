Ciclismo: al Giro d'Italia 2021 Polizia e Autostrade insieme con "eroi della sicurezza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 agosto 2020 alle ore 22:15 circa, Michele era di rientro dalle ferie estive con la sua famiglia - continua la nota - e stava percorrendo la A14 Bologna–Taranto quando, in prossimità del Km 582, tra Cerignola Est e Foggia Zona Industriale direzione Pescara, notava in lontananza diversi veicoli fermi tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia con le quattro frecce accese. Percepito il possibile pericolo per gli utenti che sopraggiungevano, Michele ha contattato il Centro Radio Informativo di Bari per ricevere informazioni sull’accaduto. Una volta giunto sul luogo dell’evento, l’operatore ha constatato la presenza di una donna gravemente ferita a terra. La donna, che stava viaggiando su di un mezzo pesante insieme al suo compagno, era scesa in piazzola di sosta ed era stata investita da un veicolo in transito. L’operatore ha soccorso la signora portandola al lato della piazzola, poi si è messo in contatto con il Centro Radio Informativo per coordinare l’intervento dei soccorsi sanitari e della Polizia Stradale, consentendo di trarre in salvo la donna. Nel corso delle diverse tappe della maggiore gara ciclistica nazionale, il palco delle premiazioni sportive ospita quest’anno 18 operatori della Polizia Stradale, con cui Aspi quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia un riconoscimento a 10 operatori di Autostrade per l’Italia - conclude la nota - che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane. (Com)