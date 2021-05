Milano: riapre dopo riqualificazione la biblioteca di Baggio con spazio polifunzionale per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È pronta ad accogliere il pubblico la biblioteca rionale di Baggio, che dopo un periodo di chiusura per i lavori di riqualificazione e ampliamento, ha riaperto oggi, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, degli assessori Filippo Del Corno (Cultura), Marco Granelli (Lavori Pubblici) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione) e del presidente del Municipio 7 Marco Bestetti, oltre che dei rappresentanti dei cittadini e delle associazioni, che sono stati coinvolti nel processo di progettazione partecipata “La biblioteca mette le ali”, per cui il Comune ha impegnato complessivamente circa 1 milione e 400mila euro. Dopo i lavori, la biblioteca dispone di una nuova sala polifunzionale di 120 metri quadrati dedicata agli adolescenti, con arredi e attrezzature di ultima generazione pensati per loro e uno spazio lettura all'aperto, dove sono state posate fioriere acquistate tramite crowdfunding. "Oggi è una giornata importante per Baggio, che per me, per la storia che ha, è un figlio prediletto”, ha detto il sindaco Sala. “Con la riapertura della biblioteca il quartiere ritrova un importante luogo di cultura e socialità, un punto di riferimento di cui tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, hanno sofferto l'assenza durante il periodo dei lavori per la riqualificazione. La biblioteca è qualcosa di cui Baggio aveva bisogno, quindi non c’è un atto di generosità, ma c’è il fare le cose giuste. Ringrazio chi ci ha lavorato e spero, ma sono certo, che l’apprezzerete”, ha concluso il sindaco rivolto ai cittadini. (segue) (Rem)