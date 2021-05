Governo: Speranza, c'è pezzo Paese che tifa perché asse sinistra-M5s si rompa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute, Roberto Speranza "c'è un pezzo del Paese che tifa perché l'asse tra sinistra e Cinque stelle si rompa. C'è chi lavora per un governo Meloni-Salvini. Dobbiamo aiutarci e sostenerci - ha continuato l'esponente dell'esecutivo intervenendo all'Assemblea nazionale di Articolo uno -, io guardo con attenzione al lavoro di Giuseppe Conte nel Movimento cinque stelle con il quale mi lega un rapporto personale, anche per le dure scelte fatte nell'ultimo anno. Va di moda insultare il Movimento, ma io la penso diversamente, penso - ha concluso Speranza - che il M5s abbia rappresentato il cambiamento nel Paese". (Rin)