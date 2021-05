Lazio: al via revisione strategia per sviluppo intelligente, si parte con automotive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà l'incontro dedicato al settore dell'Automotive a dare il via lunedì 17 maggio al primo dei 9 focus group per la Revisione della strategia per lo sviluppo intelligente che la Regione Lazio ha organizzato con gli stakeholder della ricerca e della produzione del Lazio, per rilanciare la crescita e l'occupazione nei territori grazie alle risorse della nuova programmazione unitaria 2021-2027. "Questo primo incontro su automotive e mobilità sostenibile è parte di un percorso partecipativo a cui teniamo molto: vogliamo coinvolgere le energie migliori della nostra regione nelle scelte fondamentali della nuova programmazione unitaria 2021-2027, per uscire dalla crisi e tornare a crescere". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, start–up e innovazione, Paolo Orneli. (segue) (Com)