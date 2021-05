Lazio: al via revisione strategia per sviluppo intelligente, si parte con automotive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono già oltre 150 – ha aggiunto Orneli - i partecipanti che si sono registrati per partecipare al focus group di lunedì, segno di grande attenzione e interesse verso un settore strategico come quello dell'automotive. Vogliamo mettere a fuoco le principali traiettorie di ricerca, innovazione e sviluppo di questo settore, dalle tecnologie per motori a combustione interna efficiente e pulita alla transizione verso una mobilità elettrica pulita e sostenibile; dai sistemi integrati di sicurezza e assistenza alla guida ai materiali innovativi e alle strutture leggere. Di questo e molto altro parleremo lunedì a partire dalle 9:30 in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio e di Lazio Innova, insieme al vicepresidente e assessore al bilancio della Regione Lazio Daniele Leodori, alla presidente di commissione Affari costituzionali e istituzionali Sara Battisti, al consigliere regionale Mauro Buschini, ai rappresentanti di pmi e grandi imprese, università e centri di ricerca, associazioni di categoria e sindacati". (segue) (Com)