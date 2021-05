Roma: Figliomeni (Fd'I), continua la passerella mania della Raggi, vada al VI Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi la sindaca Raggi ha fatto la consueta passerella elettorale sulle periferie, stavolta nel quartiere di San Basilio. Ci permettiamo di ricordarle che a Tor Bella Monaca, nelle case popolari del quartiere simbolo del VI Municipio, la stanno ancora aspettando insieme alle tante criticità segnalatele nel lontano 2016 e che tali sono rimaste con le strade che sono disseminate di buche e cassonetti che sono sommersi dai rifiuti". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia. "Oramai, in ogni dove, la sindaca Raggi posta e lancia, a cadenza quotidiana, sulle periferie, ma l'unica certezza ottenuta dalla giunta Raggi nel corso di questa consiliatura è il totale senso dell'abbandono che attanaglia i cittadini di questa zona e di tutte le altre periferie. Persone che vogliono essere ascoltate e non dimenticate, ma purtroppo sono tante le promesse non mantenute. Abbiamo cercato, presentando innumerevoli atti, l'ultimo per le infiltrazioni d'acqua e muffa nelle case popolari, di portare le richieste d'aiuto all'amministrazione Raggi, ma ogni volta la porta è stata sbattuta in faccia ai cittadini. Basta demagogia, vogliamo i fatti, soprattutto per gli abitanti delle periferie", conclude. (Com)