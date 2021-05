Governo: botta e risposta Salvini-Letta, M5s-Pd-Leu fiduciosi su percorso comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute e leader di Articolo uno, Roberto Speranza, "è chiaro che ci sono dei problemi, ma dobbiamo ancora investire nel nostro stare insieme. Le parole, oggi, di Giuseppe Conte e di Enrico Letta segnalano una strada, un percorso che ci dice appunto che dobbiamo lavorare insieme. Le elezioni Amministrative sono un passaggio, c'è il tempo ancora per lavorarci e vorrei che da subito sia chiaro il dopo. Assumere l'impegno, a scatola vuota, e dire che dove noi non riusciremo a fare un accordo al primo turno, dovremo lavorare insieme, in ogni caso - osserva Speranza in conclusione dei lavori dell'Assemblea nazionale di Articolo uno -, per sostenere il candidato di chi di questa famiglia è riuscito ad arrivare al secondo turno". (Rin)