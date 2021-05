Roma 2021: Pai, non sosteniamo Raggi, Leonardi Lombardi sarà espulso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Maurizio Leonardi Lombardi con un post su Facebook ha annunciato un sostegno del Partito animalista italiano alla sindaca M5s Virginia Raggi. Il Pai però smentisce e annuncia l'espulsione di Leonardi Lombardi. "Nella giornata di ieri è stata pubblicata da più media un comunicato stampa con cui si lasciava capire che il Partito animalista italiano, decimo partito alle ultime europee 2019 e presente alle ultime regionale 2020 con la media del'1,15 per cento nelle regioni ove si è presentato (con l'elezione di un consigliere regionale in Campania), avrebbe dichiarato l'appoggio alla sindaca Virginia Raggi per le prossime amministrative 2021 grazie al 'conclamato' segretario cittadino Maurizio Lombardi Leonardi. Orbene, con dispiacere il direttivo annuncia di non aver mai dato alcuna autorizzazione all'appoggio di Virginia Raggi alle elezioni comunali 2021, seppure il partito non risulti per sua natura identificato con alcuna coalizione e/o schieramento, ma aperto ad ogni collaborazione con le forze politiche che abbiano a cuore il tema del benessere animale e dell'ambiente". (segue) (Rer)