Roma 2021: Pai, non sosteniamo Raggi, Leonardi Lombardi sarà espulso (2)

- "Se Raggi avesse semplicemente dato un'occhiata allo Statuto del Partito" rintracciabile online, continua il Pai, "avrebbe agevolmente rilevato come non esista nel partito alcuna figura di segretario cittadino ma come il signor Leonardi Lombardi (a cagione del quale è stata già avviata una procedura di espulsione) sia al massimo responsabile di un mero circolo cittadino su Roma, di sole cinque persone, e al più semplice iscritto al Partito. Il Pai, il cui direttivo e presidente nazionale non conosce nè ha mai incontrato e/o avuto alcun contatto personale con la signora Raggi, smentisce quindi categoricamente di aver accordato alcun appoggio alla ricandidatura alle prossime elezioni comunali 2021 e, anzi, si riserva ogni azione nelle sedi competenti nei confronti dell'ufficio stampa della stessa e del signor Maurizio Leonardi Lombardi per millantato credito, nonchè per i danni provocati da notizie infondate all'immagine del Partito animalista italiano". (Rer)