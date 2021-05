Medio Oriente: razzi contro la città israeliana di Ramat Gan, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di circa 50 anni è morto per l’esplosione dei razzi lanciati dalla Striscia di Gaza e caduti a Ramat Gan, una città israeliana della periferia est di Tel Aviv. Lo riferisce il quotidiano online “Times of Israel”. “Diverse altre persone sono state ferite”, aggiunge la stessa fonte. Il gruppo palestinese Hamas ha rivendicato il lancio di razzi verso Tel Aviv in risposta al "massacro di donne e bambini nel campo profughi di Shati", che ha comportato la morte di almeno dieci persone, tra cui otto bambini. Circa 30 razzi sono stati lanciati contro Israele nel sesto giorno di combattimenti tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e Hamas, spiega il quotidiano israeliane “Jerusalem Post”. Almeno due razzi sarebbero caduti a Ramat Gan. Oltre 200 razzi sono stati lanciati da Gaza contro Israele tra le 19 di ieri e le 7 di questa mattina, mentre le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno condotto intensi bombardamenti nell’enclave palestinese. Il sistema di difesa anti-missili Iron Dome, riferiscono le autorità dello Stato ebraico, ha intercettato 100 razzi diretti contro aree popolate, mentre 30 sono caduti dentro la Striscia di Gaza. L’agenzia palestinese “Wafa”, da parte sua, ha registrato alla mattina di stamane 131 morti, tra cui 31 bambini e 20 donne, e oltre 1.000 feriti, alcuni dei quali in modo grave. L'emittente televisiva "Al Jazeera" ha aggiornata nella tarda mattinata il conteggio delle vittime a 139 morti, di cui circa 40 minori. I morti dalla parte israeliana, secondo i media dello Stato ebraico, oscillano dagli otto ai dieci, tra cui un militare che pattugliava la Striscia di Gaza e due bambini. (Res)