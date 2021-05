Fisco: Meloni, Agenzia entrate prepara 90 mila accertamenti contro imprenditori e professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rileva che "mentre lo Svimez lancia l'allarme sul rischio chiusura per 73 mila imprese, l'Agenzia delle entrate sta preparando 90 mila accertamenti fiscali contro professionisti e imprenditori. Fratelli d'Italia - continua la parlamentare su Facebook - chiede al governo Draghi di bloccare questa follia. Servono nuove rottamazioni, scomputo degli interessi e saldo e stralcio per lavoratori autonomi e partite Iva sovraindebitate". Per Meloni, "la ripartenza va pianificata alleggerendo il peso fiscale per imprenditori e famiglie e non tartassando chi combatte per tenere in piedi il sistema Italia". (Rin)