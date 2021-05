© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mario Draghi al Quirinale? E' ancora troppo presto. Io credo non sia giusto affrontare dibattiti su quello che accadrà fra 7-8 mesi, mentre il coronavirus non è stato sconfitto, la gente muore e le imprese rischiano di abbassare per sempre le saracinesche". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenuto a "L'ospite", su Skytg24. (Rin)