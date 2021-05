Medio Oriente: Anp, silenzio Usa “incoraggia crimini di guerra Israele”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il silenzio dell'amministrazione degli Stati Uniti “incoraggia i crimini di guerra israeliani” nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme e in Cisgiordania. Lo ha detto Nabil Abu Rideineh, portavoce del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, citato dall’agenzia ufficiale palestinese “Wafa”. "Il silenzio dell'amministrazione statunitense su ciò che Israele sta facendo e il descriverlo come autodifesa ha portato massacri a Gaza, in Cisgiordania e Gerusalemme", ha detto Abu Rudeineh, esortando l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a intervenire attivamente per fermare “l'implacabile assalto di Israele”. Abu Rideineh ha evidenziato che "Israele che sta conducendo una guerra contro il popolo palestinese, la sua terra e i suoi luoghi santi, sta trascinando la regione in una situazione di cui nessuno può sopportare le conseguenze danneggiando gli interessi della regione e del mondo".(Res)