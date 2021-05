Medio Oriente: Biden, lavoriamo con tutte le parti in causa per pace sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che Washington sta lavorando con palestinesi, israeliani e altri partner regionali "a favore di una pace sostenibile”. Lo ha sottolineato lo stesso Biden, porgendo gli auguri della Casa Bianca ai musulmani negli Stati Uniti e in tutto il mondo per le celebrazioni dell'Eid al-Fitr, la festa che conclude il mese sacro di Ramadan. "Siamo stati felici nel vedere le celebrazioni dell'Eid in tutto il mondo, ma sappiamo che quest'anno la situazione in Terra santa sta pesando sui musulmani, comprese le nostre comunità qui negli Stati Uniti", ha affermato Biden. "La mia amministrazione continuerà a coinvolgere palestinesi, israeliani e altri partner della regione per lavorare verso una calma sostenibile", ha proseguito.(Nys)