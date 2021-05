Medio Oriente: aiuti dal Marocco diretti a Gaza e Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, in qualità di Presidente del Comitato per Gerusalemme dell'Organizzazione per la Conferenza islamica, ha ordinato l'invio di aiuti umanitari di emergenza a beneficio della popolazione palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero. Questo aiuto umanitario comprende 40 tonnellate di beni ed è composto da prodotti alimentari di base, medicine di emergenza e coperte, ha detto il ministero in un comunicato, sottolineando che gli aiuti umanitari saranno convogliati da aerei delle Forze armate reali. Il Marocco ha denunciato, con la massima fermezza, le violenze nei territori palestinesi e il cui protrarsi porta solo ad allargare le divisioni e a rafforzare il risentimento e a ridurre tutte le possibilità di pace nel Paese. Rabat chiede il raggiungimento della soluzione dei due Stati, vivendo fianco a fianco in pace e sicurezza, attraverso la creazione di uno Stato palestinese all'interno del confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale. (Res)