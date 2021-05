Usa: Biden cancella divieto Trump a ingresso migranti senza assicurazione sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha revocato un ordine presidenziale del 2019 firmato dall'allora presidente Donald Trump che impediva agli immigrati di ottenere i visti di ingresso negli Usa a meno che non avessero dimostrato di poter ottenere una polizza medica o di pagare l'assistenza sanitaria. L’inquilino della Casa Bianca ha affermato che l'ordine esecutivo del 2019 "non promuove gli interessi degli Stati Uniti". E ha aggiunto: “La mia amministrazione è impegnata ad espandere l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità e conveniente, possiamo raggiungere questo obiettivo, tuttavia, senza escludere l'ingresso a chi cerca di immigrare legalmente in questo paese non avendo tuttavia i mezzi finanziari significativi o non avendo acquistato una polizza assicurativa sanitaria". L’iniziativa rappresenta l'ultimo sforzo di Biden per modificare le politiche migratorie del suo predecessore.(Nys)