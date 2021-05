Usa: deputata Liz Cheney si dice “pentita di aver votato Trump”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata statunitense Liz Cheney (repubblicana del Wyoming) si è detta “sinceramente pentita” di aver votato per l'ex presidente Usa, Donald Trump, durante le elezioni del 2020. Cheney è stata rimossa dalla leadership repubblicana alla Camera dei rappresentanti proprio per le sue critiche nei confronti di Trump. La deputata, figlia dell’ex vicepresidente Dick Cheney, ha criticato Trump in particolare per le sue affermazioni circa i brogli che, a suo dire, avrebbero macchiato le elezioni presidenziali del 2020. "Non avrei mai sostenuto Joe Biden e mi dispiace per il voto", ha detto Cheney ai microfoni di “Abc News”, in un'intervista che andrà in onda domenica prossima. "E 'stato un voto basato sulla politica, ma penso che sia giusto dire che mi dispiace per questo voto", ha detto l’ex numero tre dei repubblicani al Congresso.(Nys)