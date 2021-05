Usa: "The Hill", dopo stop oleodotto carenza carburante destinata a durare giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È probabile che la carenza di carburante nel sud-est degli Stati Uniti si protragga per diversi giorni, a causa della corsa ai distributori di benzina avvenuta negli scorsi giorni dopo il blackout che ha colpito l’oleodotto Colonial Pipeline. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, citando una serie di analisti del settore. Le carenze di carburante potrebbero durare fino a due settimane nelle parti più colpite del Paese. Gravi ristrettezze sono state osservate in stati come Carolina del Nord, Virginia e Georgia, mentre il 90 per cento delle stazioni di Washington Dc è rimasta senza rifornimenti per diverse ore. Secondo “GasBuddy” un sito web che tiene traccia dei prezzi del carburante, il 65 per cento delle stazioni nella Carolina del Nord, il 48 per cento delle stazioni nella Carolina del Sud, il 47 per cento delle stazioni in Georgia e il 45 per cento delle stazioni in Virginia erano a secco.(Nys)