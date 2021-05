Business news: Paesi Bassi, governo fornirà sussidi a Shell e Exxon per impianto stoccaggio CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi ha concesso a un consorzio che include le compagnie petrolifere Royal Dutch Shell ed ExxonMobil circa 2 miliardi di euro in sussidi per quella che è destinata a diventare una delle più grandi attività di cattura e stoccaggio del diossido di carbonio (Ccs) nel mondo. A comunicarlo è l'autorità che gestisce il porto di Rotterdam, ripresa dai media olandesi. Shell ed Exxon hanno chiesto i sussidi a gennaio insieme ai fornitori di gas industriali Air Liquide e Air Products per un progetto che mira a catturare la CO2 emessa da fabbriche e raffinerie nell'area portuale di Rotterdam e immagazzinarla in giacimenti di gas olandesi vuoti nel Mare del Nord. Il progetto, che dovrebbe diventare operativo nel 2024, punta a ridurre le emissioni negli impianti industriale che circondano il principale porto marittimo d'Europa di circa il 10 per cento. (Beb)