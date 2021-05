Business news: Russia, produzione petrolio potrebbe non tornare ai livelli pre-crisi fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello della produzione di petrolio in Russia potrebbe non tornare agli indicatori pre-crisi fino al 2025. E' quanto emerge dalle previsioni di diversi dipartimenti competenti del governo russo, ripresi dall'agenzia "Ekonomika Segodnja". Alla fine di aprile, il ministero dello Sviluppo economico della Federazione Russa ha emesso una previsione per lo sviluppo dell'industria petrolifera nazionale per i prossimi anni, secondo la quale, dopo il calo della produzione nel 2020, dovrebbe far seguito una stabilizzazione. Mentre dal 2022, dopo il termine dell'accordo Opec+, la crescita dovrebbe riprendere. Secondo lo scenario di base, la produzione aumenterà del 7,3 per cento nel 2022 a 550 milioni di tonnellate. Nei prossimi due anni la produzione sarà di 560 milioni di tonnellate, ancora al di sotto del livello del 2019 (568 milioni di tonnellate). Il ministero dell'Energia, a sua volta, ritiene che la produzione di petrolio (condensato di gas escluso) raggiungerà il picco entro il 2027-2029. (Rum)