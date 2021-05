Business news: Francia, Technip Energies realizzerà sito petrolchimico in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Technip Energies, specializzato in progetti e servizi nel settore energetico, ha annunciato la realizzazione di uno stabilimento petrolchimico a Paradip, in India, per l'Indian Oil Company. Il progetto ha un valore stimato tra i 250 e i 500 milioni di dollari. Technip Energies "ha vinto un grande contratto riguardante l'ingegneria, la fornitura degli equipaggiamenti, la costruzione e la messa in servizio presso la Indian Oil Corporation Limites per il suo complesso petrolchimico di paraxilene (Px) e di acido tereftalico purificato (Pta)", si legge in un comunicato. Il gruppo Technip Energies conta 15 mila dipendenti in 34 Paesi ed è nato nel febbraio scorso, dopo essersi separato da TechnipFMC. (Frp)