Business news: Polonia, test ambientali su Aeroporto centrale in linea con i piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le verifiche ambientali sul futuro Aeroporto centrale di comunicazione (Cpk) in Polonia procedono secondo i piani. Lo ha assicurato all'agenzia di stampa "Pap" il viceministro delle Infrastrutture, Marcin Horala. "Occorre che il Cpk, cuore di un nuovo sistema di trasporto in Polonia, sorga in armonia con le esigenze di tutela dell'ambiente. Le relative verifiche si stanno svolgendo secondo i piani e secondo il cronoprogramma", ha detto il viceministro, plenipotenziario del governo per il progetto del Cpk. Le verifiche di impatto ambientale coinvolgono le aree dei comuni di Baranow, Teresin e Wiskitki, nel voivodato della Masovia. "Tra i residenti di queste aree circolano in continuazione informazioni false che è bene rettificare. Ogni attività nell'ambito delle verifiche sull'ambiente avviene in linea con la normativa polacca ed europea", ha detto Horala. (Vap)