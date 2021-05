Business news: Spagna, Naturgy concorda con sindacati riduzione organico da 1.000 a 700 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale energetica spagnola, Naturgy, ha concordato con i sindacati di ridurre da 1.000 a 700 il piano di licenziamenti volontari lanciato a marzo in Spagna. Come riferisce il quotidiano "El Periodico de la Energia", l'intenzione dell'azienda è procedere al 60 per cento dei tagli entro la prima metà di luglio ed il restante 40 per cento per la fine dell'anno. La multinazionale presieduta ha ridotto la sua forza lavoro di più di 9 mila persone negli ultimi cinque anni a causa delle cessioni effettuate in alcuni Paesi. Alla fine del 2015, Naturgy (allora chiamata Gas Natural Fenosa) aveva 19.939 dipendenti, chiudendo il 2020 con 10.540 impiegati. Nel caso della Spagna, l'organico di Naturgy è stato ridotto nell'ultimo anno di 699 persone, da 6.017 alla fine del 2019 a 5.318 dipendenti alla fine del 2020. (Spm)