Business news: ministra spagnola Calvino, ripresa economica nella seconda metà del 2021

- La ripresa economica in Spagna inizierà nella seconda parte dell'anno. Lo ha affermato la ministra dell'Economia e della Trasformazione digitale, Nadia Calvino, nel corso del suo intervento a "Prospettive dell'economia e piano di ripresa", organizzato presso dall'Università di La Coruna in Galizia. La ministra ha sottolineato che il Piano presentato dal governo spagnolo a Bruxelles, composto da oltre 200 misure, è "molto ambizioso" in quanto mira a modernizzare il Paese con circa 140 miliardi di risorse europee che arriveranno fino al 2026. Calvino ha ricordato che gli assi fondamentali del Piano per la ripresa spagnolo sono: transizione ecologica, trasformazione digitale, coesione territoriale e parità di genere. "È un'opportunità unica per il nostro Paese, non solo per modernizzare il tessuto produttivo a medio termine, ma anche per ottenere un'economia più forte e resiliente a lungo termine", ha spiegato Calvino. La ministra dell'Economia ha chiarito che la Spagna è in un momento chiave, in cui si lascia alle spalle "un anno difficile" per iniziare ad affrontare quella ripresa economica che, a suo parere, dovrebbe essere "la più intensa e sostenibile possibile". In questa linea, Calvino ha sottolineato che le priorità del governo sono: vaccinare e continuare a lottare contro la pandemia, sostenere il tessuto produttivo, mantenere la stabilità finanziaria. (Spm)